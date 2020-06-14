Во время заседания суда по делу о подкупе руководства НАБУ и САП фигурант производства Андрей Кича, который является директором по правовым вопросам в компании Burisma, утверждал, что не знал о планах дать взятку чиновникам.

Об этом в воскресенье, 14 июня, передает Телеграм-канал "Политика Страны".

Так, по словам Кичи, он не знал другого фигуранта дела, первого замначальника Налоговой службы Киева Николая Ильяшенко до 12 июня, когда по приглашению Елены Мазуровой (третьей фигурантки дела, бывшая начальница организационно-распорядительного департамента Фискальной службы) прибыл в его кабинет. Тогда Киче сказали, что Специализированная антикоррупционная прокуратура готова закрыть дело против владельца компании Burisma Николая Злочевского.

При этом во время заседания подозреваемый признал, что вносил на этой встрече правки по исправлению фактических ошибок в проект постановления о закрытии уголовного дела.

До этого, 10 июня, он по просьбе неких лиц (фамилии не назвал, но, можно предположить, что это Мазурова) он подготовил ходатайство в САП о закрытии уголовного дела против Злочевского, так как, по его мнению, в этом деле нет состава преступления.

"Общий смысл выступления - он вообще не знал кто о чем договаривается. Не имел никакого отношения к деньгам, к их сбору и не знал ничего об их передаче. Дает понять, что его втянули в эту провокацию. А он действовал исключительно в правовом русле", - говорится в сообщении.

В то же время прокурор на суде выразил удивление, услышав показания Кичи, так как подозреваемого, который является юристом, не насторожило то, что вопрос о закрытии уголовного дела главой САП решает заместитель главы налоговой Киева Ильяшенко. По мнению прокурора, Кича хорошо понимал, что речь идет именно о взятке.

Напомним, что сегодня, 14 июня, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избирает меру пресечения задержанным при передаче $6 миллионов взятки якобы от имени владельца компании Burisma Group Николая Злочевского руководству Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Страна" ведет прямую трансляцию заседания суда.