Ветеран АТО Елена Самбул, известная под прозвищем Маруся Зверобой, высказалась о семье президента Украины Владимира Зеленского после того, как стало известно о заражении его жены коронавирусом.

Соответствующий пост она разместила у себя в Telegram-канале.

Так, скандальная ветеранша, которая уже проходит как подозреваемая по уголовному делу за угрозу в адрес президента, пригрозила, что Зеленского "подвесят за ноги", как это "сделали с царской семьей", и посоветовала ему как можно быстрее уезжать в Израиль. Кроме того, Зверобой обвинила Зеленского в том, что он "издевается над родными и детьми Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и ветеранов Грищенко".

"Интересно, требование активистки Маруси Звиробий к президенту Зеленскому "уй@бывать в Израиль, пока вас как царскую семью за ноги не повесили" - это антисемитизм или разжигание межнациональной розни?", - прокомментировал это заявление глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Напомним, в декабре прошлого года полиция провела обыски и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны.

Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета. 10 июня этого года в Киевском апелляционном суде оставили под арестом подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета детского хирурга Юлию Кузьменко до 24 июля.