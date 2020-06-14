В пятницу, 12 июня, в самом центре Киева у бизнесмена из Донецка неизвестные отняли 850 000 гривен.

Об этом со ссылкой на источники в столичной полиции сообщает "Страна".

Дерзкое разбойное нападение случилось перед выходными - в минувшую пятницу на бульваре Дружбы Народов в Печерском районе столицы. Так, бизнесмен, переехавший после Майдана в Киев из Донецка, прибыл на Печерск около полудня на своем автомобиле и снял со своего банковского счета крупную сумму - порядка 850 000 гривен.

Рядом с мужчиной оказались злоумышленники, которые провернули разбой по избитой схеме. Когда сумка с деньгами уже была в машине бизнесмена, к автомобилю подбежали неизвестные в масках, разбили стекла и силой вырвали из рук сумку с наличностью. Задержать по горячим следам бандитов не удалось.

Сейчас полиция просматривает камеры наблюдения чтобы установить транспорт, на котором прибыли преступники, и проверяет версию о наводке со стороны сотрудников финансового учреждения, которые знали о том что будет сниматься значительная сумма наличными. Полиция завела уголовное производство по ст. 187 УК Украины (Разбой).

Напомним, что недавно в Харькове велосипедисты взорвали банкомат и унесли два миллиона. По горячим следам злоумышленников удалось задержать и вернуть банку украденные деньги.

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