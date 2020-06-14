Американские продемократические аналитики считают, что акции протеста, которые уже несколько недель бушуют в США и сопровождаются многочисленными погромами, призваны улучшить имидж государства за границей.

Об этом в воскресенье, 14 июня, информирует телеграм-канал "Политика Страны".

Так, по мнению мыслителей, сегодня в Штатах американцы восстанавливают право на мировое идеологическое лидерство, которое почти было утрачено из-за политики нынешнего президента Дональда Трампа. Теперь возмущение лидеров ряда продемократических государств компенсируется борьбой "свободолюбивого американского народа за права человека и светлое будущее".

"Знакомая риторика. Во время перестройки, помнится, было мнение, что "демократизация СССР" повысит авторитет и привлекательность Советского Союза для всего мира. Во время арабской весны, много говорили, что "демократизация" арабских стран может поднять их авторитет во всем мире, усилит симпатии к ним и ослабит симпатии к Израилю. Но в обоих случаях, как мы помним, вышло все несколько иначе", - говорится в сообщении.

Напомним, что недавно мы публиковали интервью легендарной американской правозащитницы Анджелы Дэвис по поводу массовых протестов в США, вызванных убийством чернокожего Джорджа Флойда полицейским.

Ранее мы писали, что в американском городе Атланта, штат Джорджия, вспыхнула новая волна протестов после того, как в пятницу вечером, 12 июня, полицейский застрелил 27-летнего темнокожего мужчину Рэйшарда Брукса.