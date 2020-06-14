Президент России Владимир Путин заявил, что его страна создаст систему борьбы с новым оружием в то время, как другие страны начнут создание гиперзвуковых ракет.

Об этом он сообщил в интервью Андрею Кондрашову в программе "Вести недели", передает "Интерфакс".

"Оно появится (гипероружие - Ред.). Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием", - сказал он.

Также Путин уточнил, что сегодня противодействовать гиперзвуковым ракетам не может никто.

"В этом уникальность нашего сегодняшнего положения. Повторяю еще раз: с большой степенью вероятности у нас средства борьбы с гиперзвуковым оружием появятся к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие", - уточнил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп рассказал подробности про новую американскую ракету, которую ранее называл "супер-пупер ракетой".

До этого мы писали, что ракета с реактивным двигателем, разработанная в рамках проекта ВВС США по созданию авиационной гиперзвуковой ракеты HAWC, была уничтожена во время недавних испытаний.