Высший антикоррупционный суд определил (ВАКС) меру пресечения директору по правовым вопросам компании Burisma Андрею Киче, который проходит подозреваемым в деле о подкупе руководства НАБУ и САП, в виде содержания под стражей на срок в 60 дней с альтернативой внесения залога в сумме 40 358 400 грн (19 200 прожиточных минимумов).

"Страна" вела прямую трансляцию этого судебного заседания.

Стоит отметить, что ВАКС вынес решение относительно меры пресечения Киче в практически пустом судебном зале из-за активного распространения коронавируса в Украине.

Напомним, на днях в Украине разгорелся настоящий скандал вокруг крупнейшей взятки в 6 млн долларов, которую хотели якобы вручить руководству Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры за закрытие дела против Николая Злочевского - газового олигарха и министра экологии времен Януковича.

Ранее мы писали, что по этому делу правоохранители задержали сотрудника компании Burisma Group Андрея Кичу, первого замначальника Госналоговой службы Николая Ильяшенко, и бывшую начальницу организационно-распорядительного департамента Фискальной службы Елену Мазурову.