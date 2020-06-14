Министерство инфраструктуры Украины опубликовало интерактивную карту, на которой в реальном времени отображаются данные о режиме пересечения границ с ближайшими странами.

Об этом в пятницу, 12 июня, информирует пресс-служба ведомства.

"В частности, по состоянию на 12.06.2020 разрешено выполнять международные пассажирские перевозки в Республику Беларусь, Республику Молдова, Республику Польша и Румынию, однако обращаем внимание на перечень категорий лиц, которым разрешено въезжать на указанные территории и правила, которым необходимо следовать во избежание отказа в завершении перевозки", - говорится в сообщении Мининфраструктуры.

Представители ведомства отметили, что министерство будет обновлять актуальную информацию об открытии границ со стороны других стран для осуществления международных пассажирских перевозок на этой интерактивной карте, после принятия соответствующих решений иностранными государствами.

Напомним, что недавно Кабинет министров Украины снял запрет на въезд иностранцев в Украину. Кроме того, правительство ослабило правила обсервации для лиц, которые прибывают из-за границы. Обсервация для граждан страны, которые прибывают из ОРДЛО и Крыма, отменена.

Ранее мы писали, что перед возобновлением международного авиасообщения аэропорт "Борисполь" опубликовал правила пользования услугами учреждения в условиях карантина и коронавирусной эпидемии в Украине.