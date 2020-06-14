В воскресенье, 14 июня, Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения для трех фигурантов, которых задержали за попытку дать взятку руководству САП и НАБУ в размере $6 млн якобы за закрытие дела против Николая Злочевского.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Журналисты дежурят у входа в Высший антикоррупционный суд. В сам суд не пускают, в связи с карантином", - передает наш корреспондент.

Уточняется, что для двух подозреваемых - Ильяшенко и Мазуровой прокуратура требует взятия под стражу под залог в 100-200 миллионов гривен. А для юриста Burisma Group Андрея Кичи залог определен в 40,5 миллионов.

Ситуация под судом, где выбирают меру пресечения для фигурантов скандала о взятке в $6 млн. Фото: Страна

Напомним, в Украине разгорелся настоящий скандал вокруг крупнейшей взятки в 6 млн долларов, которую хотели якобы вручить руководителям НАБУ и САП за закрытие дела против Николая Злочевского - газового олигарха и министра экологии времен Януковича.

Как сообщала "Страна", посредниками при передаче взятки выступили Евгений Шевченко и первый заместитель главы Госналоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко. Последнему уже предъявили подозрение. Кроме того, правоохранители задержали сотрудника компании Burisma Group и бывшего сотрудника налоговой, которые были связаны со Злочевским.