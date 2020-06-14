Компанию американского миллиардера Уоррена Баффета Acme Brick, которая является крупнейшим производителем строительных кирпичей, заподозрили в поставках своей продукции протестующим в Соединенных Штатах.

Об этом говорится в материалах Bloomberg.

Так, вначале июня начали появляться сообщения о том, что кирпичи этой марки якобы специально оставлялись на улицах для протестующих. Один из них разместил в сети две фотографии с ними: на кирпичах был фирменный логотип компании.

По его словам, их намеренно оставила компания, чтобы их взяли участники протестов во Фриско, пригороде Далласа.

Директор по маркетингу Acme Brick Бритт Стоукс проверил эту партию и выяснил, что это была партия кирпичей, которую доставили ассоциации домовладельцев для ремонта забора. Местная полиция также подтвердила эту информацию.

Несмотря на это, слухи о поддержке компанией акций протестующих начали распространяться через разные платформы: Facebook, YouTube, TikTok.

В США компанию обвнили в поставке кирпичей протестующим. Фото: twitter.com/FriscoPD

Напомним, в американском городе Атланта, штат Джорджия, вспыхнула новая волна протестов после того, как в пятницу вечером, 12 июня, полицейский застрелил 27-летнего темнокожего мужчину Рэйшарда Брукса.

Ранее мы писали, что в Миннеаполисе 25 мая 46-летний темнокожий Джордж Флойд умер в больнице после того, как белый полицейский Дерек Шовин при задержании применил к нему болевой прием. После этого в США начались антирасистские акции протеста. Четверых полицейских, участвовавших в задержании заключили под арест.