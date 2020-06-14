Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не начал во время трансляцию судебного процесса по делу о подкупе руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по причине того, что сторона защиты заявила отвод судье.

Об этом в воскресенье, 14 июня, информирует пресс-служба ВАКС.

Так, ожидалось, что трансляция судебного заседания, посвященного избранию меры пресечения задержанным пособникам начальника Burisma Group Николая Злочевского начнется в 10:00.

"Трансляция не начата в связи с заявленным ходатайством об отводе судьи", - сообщили в ВАКС в 11:00.

На данный момент суд уже транслирует заседание на официальном YouTube канале.

ВАКС объяснил, почему задержал начало трансляции суда по делу о подкупе Сытника и Холодницкого. Видео: YouTube/ ВАКС

Напомним, что в Украине разгорелся скандал вокруг грандиозной взятки в 6 миллионов долларов, которую хотели якобы вручить руководителям НАБУ и САП за закрытия дела против Николая Злочевского - газового олигарха, владельца Burisma Group и министра экологии времен Януковича.

Ранее мы писали, что в компании Злочевского отрицают его причастность к попытке подкупа НАБУ и САП.