Вчера, 13 июня, в Северодонецке Луганской области в озере Чистое утонул мужчина и его малолетний сын. Спасатели достали их тела из водоема.

Об этом в воскресенье, 14 июня, информирует пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что спасатели получили информацию о случившемся 13 июня в 17:46. По словам очевидцев, мужчина 1987 года рождения вместе с сыном 2011 года рождения купались в озере Чистое и тревогу они подняли, когда отец и сын так и не вынырнули на поверхность.

В Северодонецке отец взял сына с собой на озеро и утонул вместе с ним. Фото: ГСЧС

"К месту происшествия вызвали полицию, медиков и группу водолазов. В 19:29 спасатели и водолазы со дна озера подняли тела мужчины и ребенка", - говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что плавать нужно только в специально отведенных и определенных месяцах, а также призвали не прыгать в воду, где глубина и состояние дна неизвестны. Не стоит заходить в воду и людям, которые находятся в нетрезвом состоянии.

Напомним, что с начала июня - всего за две недели - на водоемах страны утонуло более 50 человек. Погибли как взрослые, так и дети.

Ранее мы писали, что на днях утонул мальчик, который катался с братом и сестрой на дырявой лодке по реке в Харьковской области.