В Украине решили сменить формат проведения пробного Внешнего независимого оценивания, а также сформировать группы "красных" и "зеленых" стран для туристов, прибывающих в Украину из-за рубежа.

Об этом во время брифинга 14 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, в Украине было зафиксировано 648 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 50 детей и 48 медиков. Госпитализированы 125 украинцев.

За последние сутки проведено 13 262 тестирования, из которых 10 224 методом ПЦР, 3 038 методом ИФА.

Больше всего случаев заражения зафиксированы во Львовской области (139), Закарпатской области (49) и Киеве (66).

На фоне роста количества заражений, правительство решило сменить формат проведения пробного ВНО. В частности, его не смогут провести в школах, но оно останется доступным онлайн. По данным Минздрава, на пробное ВНО по украинскому языку было зарегистрировано около 190 000 выпускников, а по другим предметам - 172 000.

В Минздраве определили правила пересечения границы Украины, в связи с возобновлением авиасообщения в понедельник, 15 июня. Будет создан перечень "зеленых" и "красных" стран. К последним будут относиться те, где количество заболевших превышает 40 человек на 100 000 населения. Граждане из этих стран должны будут проходить обязательную обсервацию или самоизоляцию. Список таких стран в ближайшее время будет опубликован на сайте ведомства.

Напомним, в ВОЗ удивились данным о низкой смертности россиян от коронавируса.

Также мы писали, что в Минздраве рассказали, где в нашей стране больше всего зараженных коронавирусом.