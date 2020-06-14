Агент Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Евгений Шевченко, через которого, Николай Злочевский, по версии следствия, передавал руководству НАБУ и САП взятку в $6 млн, рассчитывает на получение 10% от ее суммы в качестве вознаграждения за успешно проделанную работу под прикрытием.

Об этом он в субботу, 14 июня, написал на своей странице в Facebook.

Так, вчера Шевченко опубликовал в соцсети пост с шутливой картинкой, надпись на которой гласит: "Иногда я просто хочу, чтобы меня кто-нибудь обнял и сказал: "Знаю, трудно, но все будет хорошо. Вот тебе шоколадка и 6 миллионов долларов".

"А шоколадку так и не дали...", - такую подпись "агент" прикрепил к изображению.

В комментариях к этому посту один из подписчиков спросил, выплатят ли Шевченко вознаграждение за обличение коррупционера Злочевского, на что "внештатный сотрудник" НАБУ ответил: "Надеюсь :)".

Стоит отметить, что согласно закону об обличителях коррупции, который парламент принял в прошлом году, украинцы получили возможность сдавать коррупционеров за "премии" - 10% от полученного нечистыми на руку чиновниками. Таким образом, Шевченко ожидает, что за свои успехи в работе на НАБУ он получит $600 тысяч (около 16 млн гривен по курсу).

Примечательно, что закон предусматрвает вознаграждение только для тех, кто раскрыл детали коррупционного преступления, которое нанесло государству ущерб на сумму не менее чем 5 тысяч прожиточных минимумов (порядка 10 млн гривен) на момент его совершения преступления. Обличитель может рассчитывать на 10% от этой суммы, но только после обвинительного приговора для коррупционера.

Напомним, недавно в Украине разгорелся настоящий скандал вокруг крупнейшей взятки в 6 млн долларов, которую хотели якобы вручить руководителям НАБУ и САП за закрытие дела против Николая Злочевского - газового олигарха и министра экологии времен Януковича.

Как сообщала "Страна", посредниками при передаче взятки выступили Евгений Шевченко и первый заместитель главы Госналоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко. Последнему уже предъявили подозрение. Кроме того, правоохранители задержали сотрудника компании Burisma Group и бывшего сотрудника налоговой, которые были связаны со Злочевским.