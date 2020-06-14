В воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв катастрофы военного самолета Ил-76 в аэропорту Луганска, который был сбит сепаратистами в 2014-м году.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Светлая память воинам, которые погибли в сбитом самолете Ил-76, и всем защитникам Украины, которые в этот день отдали свои жизни за нашу независимость. Не имеем права забыть. Герои не умирают!" - говорится в сообщении.

Уточним, что в этот день 2014 года, погибло 49 человек (40 десантников из 25-й воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа). Это самая большая одновременная потеря за всю историю украинской армии.

Ранее "Страна" рассказывала, как произошла трагедия с Ил-76 в Луганске.

Напомним, а августе прошлого года экс-генерал-майор ВСУ Виктор Назаров, обвиняемый в катастрофе ИЛ-76 в 2014 году, ушел с должности. Рапорт подписал тогдашний начальник Генштаба.