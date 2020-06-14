В воскресенье, 14 июня, в американском городе Сан-Антонио мужчину из-за алкогольного опьянения не пустили в одно из заведений, после чего он достал винтовку и расстрелял восьмерых человек. Перед этим он представился бойцом UFC из Калифорнии.

Об этом сообщает NYT.

Так, после того, как мужчину не пустили в заведение, он вернулся туда в сопровождении друзей и с винтовкой наперевес, после чего открыл огонь по людям, которые находились у входа в бар.

"Он вернулся к машине, достал винтовку и прошел через улицу обратно. Перед тем, как открыть огонь, он начал кричать: "Ты знаешь, кто я? Я боец UFC из Калифорнии", - сказал полицейский Уильям Макманус.

Уточняется, что ранения получили пять женщин и трое мужчин. Все они выжили. Самого стрелка сейчас разыскивает полиция.

Напомним, в американском городе Атланта, штат Джорджия, вспыхнула новая волна протестов после того, как в пятницу вечером, 12 июня, полицейский застрелил 27-летнего темнокожего мужчину Рэйшарда Брукса.

Ранее мы писали, что в Миннеаполисе 25 мая 46-летний темнокожий Джордж Флойд умер в больнице после того, как белый полицейский Дерек Шовин при задержании применил к нему болевой прием. После этого в США начались антирасистские акции протеста. Четверых полицейских, участвовавших в задержании заключили под арест.