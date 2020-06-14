В ночь на воскресенье, 14 июня, на заводе Honda Motor Co, в префектуре Ми, центральная Япония, произошел взрыв. Два человека получили серьезные ожоги.

Об этом информирует японское издание Kyodo.

Сообщается, что инцидент произошел в 03:15 по Киеву возле распределительного щита на заводе Suzuka в одноименном городе. Двое работников предприятия получили серьезные ожоги верхней части тела и лица. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Завод Suzuka был основан в 1960 году как третий отечественный завод компании Honda. В частности, на нем производится малолитражный автомобиль Fit. Он также обеспечивает техническую поддержку и поставляет компоненты для заводов Honda в 28 странах мира.

Напомним, что вчера на шоссе в городском уезде Вэньлин в китайской провинции Чжэцзян взорвалась автоцистерна, в результате чего погибли как минимум 19 человек и еще 171 получил ранения разной степени тяжести.

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