На выходных продолжаются акции протеста в США и Европе.

В субботу прошли столкновения в Лондоне и Париже, а в США очередная волна беспорядков захлестнула Атланту - после новой смерти темнокожего от рук полиции.

Местного жителя Рейшарда Брукса смертельно ранили при задержании. Брукс был нетрезв и уснул за рулем у ресторана быстрого питания и мешал другим автомобилям подъехать к окошку выдачи заказов. Когда пришли полицейские, он выхватил у одного из них электрошокер, тот выстрелил, а раненый позже скончался в больнице.

Поче этого манифестанты перекрыли крупную автотрассу и подожгли ресторан, у которого все произошло. Полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Что происходит на Западе и чего ждать дальше, выясняла "Страна".

"Ответка" ультраправых

"Черный майдан" еще неделю назад перекинулся из США в Европу, ведущие страны которой также были рабовладельческими колониальными империями. Мигранты из стран Африки, которые активно в последние десятки лет переезжали жить в ЕС, начали устраивать беспорядки.

Погромы по американскому сценарию на прошлых выходных прошли в Бельгии, а в Великобритании и Франции они вылились в жесткие стычки с полицией. В Лондоне против протестующих бросили конную полицию.

В этот уикэнд проходит "вторая серия" - пришла "ответка" от ультраправых, которые активнее всего бунтуют в Британии.

В Лондоне тысячи националистов собрались для защиты монументов от нападающих на них бунтовщиков, поют гимн страны и скандируют "Англия! Англия!". Памятник Уинстону Черчиллю на этой неделе закрыли защитным коробом после того, как протестующие закрасили его краской и написали "Он был расистом".

Стони людей собрались также в Глазго, Бристоле и Белфасте в рамках организованной акции по защите памятников героям войны.

Запрет на массовые акции, которые полиция разослала накануне лидерам правых организаций, не возымел действия.

Активисты антирасистского движения Black lives matter (BLM), которых призывали остаться дома в выходные, чтобы избежать стычек, тоже не послушались.

В результате полиция пыталась разъединить схлестнувшихся националистов и BLM. В полицейских полетели бутылки, петарды, камни и дымовые шашки, те в ответ пустили в ход резиновые дубинки.

В сеть попало много видео столкновений. На многих из них сторонники "черного майдана" избивают своих белых оппонентов. При этом, националисты обвиняют полицию в том, что она оттесняет их от памятников, а потом, когда они уже расходятся, на них нападают активисты BLM и жестоко избивают.

На других кадрах видно, как полиция убегает от толпы протестующих, которые бросают в силовиков разные предметы.

Садик против ультраправых

Лондонские власти встали на сторону BLM.

Мэр Лондона Садик Хан (выходец из Пакистана) написал в "Твиттере": "Крайние ультраправые хотят перехватить протесты у Black Lives Matter и отвлечь внимание от поднятой ими важнейшей проблемы. Мы не должны давать им дышать. Они только этого и ждут. Мы также не должны потерять этот шанс на фундаментальные и далеко идущие изменения".

В комментариях под твиттом Садика - волна возмущения, некоторые пишут, что он сознательно и намеренно превратил Лондон в "рай третьего мира".

Министр внутренних дел Прити Пател назвала стычки с полицией неприемлемым хулиганством.

"Все, кто склоняется к насилию и вандализму, должны испытать на себе полную силу закона, - написала она. - Мы не потерпим проявлений насилия в отношении наших полицейских", - заявила она.

Оседлали Марианну

Неспокойно было и во Франции, где полиция разгоняла слезоточивым газом запрещенный антирасистский марш под лозунгом "Справедливость для Адама" (молодой темнокожий Адама Траоре скончался в 2016 году после задержания полицией).

В субботу днем на Площади Республики в центре Парижа собралось около 15 тысяч активистов против расизма, некоторые взбирались на статую Марианны - символ Французской республики. Многие жители французской столицы - сами выходцы из африканских стран.

"То, что происходит в США, происходит и у нас, во Франции. Наши братья гибнут", - говорила сестра Адама Траоре, Асса, которая тоже пришла на манифестацию.

Полиция помешала участникам марша двинуться в район Оперы, в служителей правопорядка полетели камни, те пустили газ.

Небольшие акции протеста состоялись также в Лионе и Марселе.

Эксперты говорят: черный Евромайдан способен усилить противостояние националистов и левых в Европе, а также может сыграть на руку ультраправым, поддержка которых и до этого росла на фоне миграционного кризиса.

"Британии, которая и так находится в кризисе из-за брексита и коронавируса, это может принести полный хаос и грозит усилением сепаратистских настроений в Шотландии и Северной Ирландии. В целом, люди выходят на протесты против правящих элит, поэтому нас могут ждать смена властей и истеблишмента на Западе", - сказал "Стране" британский журналист Генри Зеффман.