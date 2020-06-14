В воскресенье, 14 июня, федеральная земля Тюрингия в Германии стала одной из первых, которая практически полностью отменила ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает DW.

Так, здесь уже разрешено устраивать семейные праздники и собираться большими группами на обед или вечеринки. Единственной рекомендацией осталось то, что под одной крышей должно находиться не больше 10 человек. Хотя за нарушение этой рекомендации никаких штрафов нет.

При этом правила социальной дистанции и наличие средств защиты остаются. Закрытыми, несмотря на практически полную отмену карантина, останутся бордели и дискотеки.

Добавим, что и власти федеральной земли Бранденбург планируют с понедельника, 15 июня, так же отменить практически все ограничения.

Напомним, в Германии призывают воздержаться от поездок в Украину и еще более 160 стран за пределами ЕС до 31 августа. Такое решение приняли на заседании правительства, оценив эпидемиологическую ситуацию с распространением коронавируса внутри государств.

Также "Страна" писала, что с 15 июня Австрия и Германия откроют общую границу.