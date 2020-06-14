В Украине наибольшее количество новых случаев коронавируса за сутки было выявлено во Львовской области (139) и в Киеве (66). Общее число новых подтвержденных случаев инфекции на 14 июня, составило 648.

Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины в соцсети.

Так, в Украине по состоянию на утро 14 июня зафиксировано 31 154 случая заражения коронавирусом. От осложнений болезни скончались 889 человек (+9), 14 082 пациентов выздоровели (+106). За сутки в Украине зафиксированы 648 новых случая, всего проведено 489 334 тестирований методом ПЦР.

Статистика распространения коронавируса по областям выглядит следующим образом:

Винницкая область - 1393, +24 случая за сутки





Волынская область - 1398, +44 случаев





Днепропетровская область - 998, +8 случаев





Донецкая область - 292, +2 случая





Житомирская область - 1045, +13 случаев





Закарпатская область - 1632, +49 случаев





Запорожская область - 527, +6 случаев





Ивано-Франковская область - 1728, +33 случая





Кировоградская область - 582, +5 случаев





Киев - 3904, +66 случаев





Киевская область - 1995, +34 случая





Львовская область - 2797 , +139 случаев





Луганская область - 56, новых случаев не выявлено





Николаевская область - 321, +1 случай





Одесская область - 1099, +18 случаев





Полтавская область - 278, новых случаев не выявлено





Ровенская область - 2341, +44 случая





Сумская область - 215, +7 случаев





Тернопольская область - 1427, +24 случая





Харьковская область - 1521, +39 случаев





Херсонская область - 180, +1 случай





Хмельницкая область - 556, +12 случаев





Черновицкая область - 3916, +47 случаев





Черкасская область - 543, +7 случаев





Черниговская область - 410, +25 случаев

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 июня 2020 в Центр поступило 864 сообщения о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 71 376 сообщений о подозрении на эту болезнь.

Напомним, что вчера мы писали о новом антирекорде по количеству заражений коронавирусом в Украине. За сутки инфекция подтвердилась у 753 человек. За этот же период скончались 10 украинцев.

Ранее "Страна" сообщала, что новые пациенты с коронавирусом во Львовской области находятся в более тяжелом состоянии, чем было месяц назад. В регионе достигли пика заболеваемости.