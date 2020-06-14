Минздрав назвал новые данные по зараженным Сovid-19 в регионах Украины
В Украине наибольшее количество новых случаев коронавируса за сутки было выявлено во Львовской области (139) и в Киеве (66). Общее число новых подтвержденных случаев инфекции на 14 июня, составило 648.
Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины в соцсети.
Так, в Украине по состоянию на утро 14 июня зафиксировано 31 154 случая заражения коронавирусом. От осложнений болезни скончались 889 человек (+9), 14 082 пациентов выздоровели (+106). За сутки в Украине зафиксированы 648 новых случая, всего проведено 489 334 тестирований методом ПЦР.
Статистика распространения коронавируса по областям выглядит следующим образом:
- Винницкая область - 1393, +24 случая за сутки
- Волынская область - 1398, +44 случаев
- Днепропетровская область - 998, +8 случаев
- Донецкая область - 292, +2 случая
- Житомирская область - 1045, +13 случаев
- Закарпатская область - 1632, +49 случаев
- Запорожская область - 527, +6 случаев
- Ивано-Франковская область - 1728, +33 случая
- Кировоградская область - 582, +5 случаев
- Киев - 3904, +66 случаев
- Киевская область - 1995, +34 случая
- Львовская область - 2797 , +139 случаев
- Луганская область - 56, новых случаев не выявлено
- Николаевская область - 321, +1 случай
- Одесская область - 1099, +18 случаев
- Полтавская область - 278, новых случаев не выявлено
- Ровенская область - 2341, +44 случая
- Сумская область - 215, +7 случаев
- Тернопольская область - 1427, +24 случая
- Харьковская область - 1521, +39 случаев
- Херсонская область - 180, +1 случай
- Хмельницкая область - 556, +12 случаев
- Черновицкая область - 3916, +47 случаев
- Черкасская область - 543, +7 случаев
- Черниговская область - 410, +25 случаев
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 июня 2020 в Центр поступило 864 сообщения о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 71 376 сообщений о подозрении на эту болезнь.
Напомним, что вчера мы писали о новом антирекорде по количеству заражений коронавирусом в Украине. За сутки инфекция подтвердилась у 753 человек. За этот же период скончались 10 украинцев.
Ранее "Страна" сообщала, что новые пациенты с коронавирусом во Львовской области находятся в более тяжелом состоянии, чем было месяц назад. В регионе достигли пика заболеваемости.