На границе Украины и Польши во Львовской области, где люди уже несколько дней находятся в огромных очередях, спасатели установили палатки. Так, на пункте пропуска "Шегини-Медика" заробитчанам предлагают укрыться от солнца и выпить воды.

Об этом в воскресенье, 14 июня, информирует пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Согласно письму Мостиского пограничного отряда Западного регионального управления Государственной пограничной службы и с целью обеспечения надлежащих условий для граждан, пересекающих государственную границу Украины с Республикой Польша в пункте пропуска "Шегини-Медика", 13 июня Главным управлением ГСЧС Украины во Львовской области установлено 2 палатки", - отметили в ГСЧС.

На границе Украины и Польши спасатели поставили палатки для заробитчан. Фото: ГСЧС

На границе Украины и Польши спасатели поставили палатки для заробитчан. Фото: ГСЧС

Сообщается, что в палатках украинцы смогут отдохнуть, выпить воды и спрятаться от жары и неблагоприятных погодных условий.

На границе Украины и Польши спасатели поставили палатки для заробитчан. Фото: ГСЧС

На границе Украины и Польши спасатели поставили палатки для заробитчан. Видео: ГСЧС

Напомним, что недавно очереди в Польшу на единственном пешем переходе "Шегини" во Львовской области побили все рекорды.

Ранее мы писали, что в прошлое воскресенье, 7 июня, в варшавский аэропорт имени Шопена прибыли два самолета из Украины, которые привезли в Польшу 186 украинских заробитчан.