Заслуженный врач России Александр Карабиненко заявил, что коронавирус может нанести серьезный урон легким, а процесс реабилитации может затянуться на полтора-два года.

Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

"После перенесенной коронавирусной инфекции в легких наблюдаются фиброзные изменения, как после других воспалительных заболеваний легких. Это бывает после тяжелой пневмонии, при часто обостряющейся хронической обструктивной болезни легких, при интерстициальных заболеваниях легких. У людей идут структурные изменения, которые требуют длительного восстановления", - сказал он.

При этом, утверждает он, ускорить процесс выздоровления может дыхательная гимнастика и укрепляющий режим.

"Дыхательная гимнастика и укрепляющий режим не противопоказаны и их можно проводить, но все будет зависеть от индивидуальной способности каждого человека, который переболел Covid-19, к структурному восстановлению поврежденного органа. Как это улучшать? Это только само со временем может случиться. После перенесенного свиного гриппа N1H1 наблюдались фиброзные поражения, которые продолжались на протяжении полутора-двух лет. У некоторых легкие не восстановились до сих пор", - подчеркнул он.

Напомним, у Ли Вэньляна, который первым сообщил об эпидемии нового коронавируса в Китае и умер от него же, родился сын.