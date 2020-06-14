В ночь на 14 июня в Украине из-за непогоды без электричества остались 348 населенных пунктов в девяти областях страны.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 13 на 14 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Тернопольская - 83, Хмельницкая - 83, Житомирская - 42, Запорожская - 35, Закарпатская - 31, Киевская - 31, Черновицкая - 22, Кировоградская - 15 и Днепропетровская - 6", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что бригады облэнерго уже были задействованы для возобновления подачи электричества.

Напомним, в пятницу, 12 июня, в городе Днепр за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков, из-за чего обвалилось 57 деревьев, а три больницы остались без электроснабжения.

Также "Страна" писала, что во Львове из-за сильной непогоды и грозы остановил работу электротранспорт - трамваи и троллейбусы. Кроме того, несколько десятков деревьев повалил ветер.