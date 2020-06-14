Коронавирусом в Киеве, по состоянию на утро воскресенья, 14 июня, заразилось уже 3 904 человека. За сутки болезнь подтвердилась у 66 жителей столицы.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная СНБО.

Так, за сутки медики подтвердили болезнь у 66 человек. Один человек умер в результате осложнений от болезни. Под подозрением сейчас находятся 156 киевлян.

Всего с начала эпидемии в Киеве болезнь подтвердили у 3 904 человек. Умерли от коронавируса 88 жителей столицы. Выздоровели 1 164 украинца. Болеет 2 652 человека, а под подозрением находится 10 415 жителей Киева.

Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро в Украине подтвердились еще 648 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 31 154 человек. Больше всего пациентов находится в Черновицкой области.

Днем ранее мы писали, что коронавирусом в Киеве заболели 72 человека. Из них 21 пришлось госпитализировать.