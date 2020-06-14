В мае этого года сотрудники польской Погранслужбы, случайно пересекли границу с Чехией, которую они охраняли после закрытия из-за коронавируса. На территории чужого государства военные пробыли несколько дней. В Минобороны Польши назвали эту временную оккупацию территории соседа "недоразумением"

Об этом в субботу, 13 июня, информирует BBC.

Сообщается, что в прошлом месяце польские пограничники без каких-либо препятствий перешли границу и даже на некоторое время установили там "свои порядки". Так, поляки не пускали чехов в свою же церковь, которая как раз находилась на границе.

По данным польского министерства обороны, военные оказались неподалеку от приграничного города Пельгржимов когда охраняли границу с Чехией после ее закрытия из-за коронавирусного карантина. При этом границу, как уверяет ведомство, они перешли "случайно". Сколько времени чешская территория находилась под контролем польских пограничников - неизвестно.

"Установка пограничного патруля стала результатом недоразумения, а не преднамеренных действий. Ситуация была быстро исправлена и разрешена в том числе со стороны Чехии", - сообщает Минобороны Польши.

Напомним, что власти Польши приняли решение с 13 июня открыть границы со странами Евросоюза.

Ранее мы писали, что недавно во Львовской области на границе с Польшей украинские пограничники задержали иностранца-велосипедиста, который заявил, что едет из Чехии в Казахстан (расстояние между этими странами около 4600 км).