По состоянию на утро воскресенья, 14 июня, коронавирус в Украине подтвердился еще у 648 человек. Общее число зараженных достигло 31 154 украинцев.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, за сутки в Украине умерли 9 человек. Выздоровели от болезни 106 украинцев. Болеет вирусом сейчас 533 человека. А под подозрением находится 864 украинца.

Лидером по количеству зараженных остается Черновицкая область - 3 916 человек. За сутки коронавирус тут подтвердился у 47 пациентов.

На втором месте оказался Киев - 3 904 человека. Здесь коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 66 жителей столицы.

Меньше всего зараженных в Херсонской (180 человек) и Луганской (56 человек) областях.

Днем ранее мы писали о новом антирекорде по количеству заражений коронавирусом в Украине. За сутки заболели 753 человека. За сутки скончались 10 украинцев.

Также мы рассказывали, что новые больные во Львове переносят Covid-19 тяжелее, чем месяц назад.