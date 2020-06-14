Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что с момента введения платных камер в следственных изоляторах, его ведомство уже заработало 115 500 гривен.

Об этом он написал у себя в Facebook во время подведения итогов работы Минюста за последние 100 дней.

"Мы запустили платные камеры в следственных изоляторах. Это лишь маленький кирпичик в огромной тюремной реформе, о которой я много рассказывал. Но и она дает свои результаты. В качестве платы мы уже получили 115 500 грн дополнительных средств", - говорится в сообщении.

Также Малюська уточнил, что полученные средства будут направлены на ремонт бесплатных камер.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о новом проекте Минюста с платными камерами.

Мы также приводили мнение омбудсмена Людмилы Денисовой об услуге. По ее мнению, люкс-камеры в украинских СИЗО дискриминируют заключенных.