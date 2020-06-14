В субботу в Лондоне более 100 человек были арестованы в результате двух акций протеста - одной со стороны ультраправых и той, которую проводили сторонники антирасистского движения Black Lives Matter. Как утверждали радикальные правые, их целью было защитить памятник бывшему премьеру Великобритании Уинстону Черчиллю от сноса.

Об итогах вчерашних беспорядков в воскресенье, 14 июня, информирует BBC.

В субботу днем сотни футбольных фанатов и ультраправых, находясь в нетрезвом состоянии, направились к военному мемориалу Кенотафа на Уайтхолле и собрались вокруг статуи Уинстона Черчилля, упакованной властями в коробку для защиты от протестующих.

Как отмечают журналисты, через некоторое время праворадикалы вступили в стычку с полицейскими, бросали в них дымовые шашки, бутылки и стреляли в них из фейерверков. В результате многочисленных столкновений были ранены 15 человек, в том числе 2 сотрудника полиции. Арестованы были более 100 человек.

Также вчера в центре Лондона один из участников акции правых помочился на мемориал в память о полицейском Ките Палмере. Палмер погиб в 2017 году, он не дал террористу-одиночке с ножом попасть в Вестминстерский дворец. Правоохранители уже выясняют, кто осквернил этот мемориал.

Праворадикал в Лондоне помочился на мемориал в честь погибшего полицейского. Фото: Tobias Ellwood MP в Твиттере

По информации Скотланд-Ярда, правоохранители задержали людей за нападения на полицию, хранение запрещенного оружия, нарушение спокойствия, пьянство и беспорядки, а также хранение тяжелых наркотиков.

Стоит отметить, что об инцидентах на акции протеста против расизма Black Lives Matte, которая прошла в Гайд-парке и у Мраморной Арки, дополнительно не сообщалось.

Напомним, что вчера премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал праворадикалов, которые устраивали стычки с полицейскими и нападали на участников демонстрации Black Lives Matters.

Ранее мы писали, что перед трехдневными акциями протеста в Лондоне городские власти закрыли щитами памятник бывшему премьер-министру страны Уинстону Черчиллю возле парламента.