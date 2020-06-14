По состоянию на воскресенье, 14 июня, количество жертв от взрыва автоцистерны с сжиженным газом в восточной китайской провинции Чжэцзян увеличилось до 19 человек. Ранения получили 171 человек.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, трагедия произошла в субботу, 13 июня, около 16:40 по местному времени (11:40 по Киеву - Ред.) на скоростном шоссе Шэньян - Хайкоу в районе города Вэньлин.

После взрыва цистерна пролетела около 100 метров рухнула на городские постройки, в результате чего под образовавшимися завалами застряли люди. Спасатели уже начали спецоперацию по поиску выживших.

До этого сообщалось, что в результате взрыва автоцистерны погибли девять человек, а ранения получили 112 людей. Причины взрыва автоцистерны не назывались, ведется расследование.