Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 15 июня
Минздрав показал карту заболеваемости коронавирусом в Украине по состоянию на 15 июня. За последние сутки заразилось 656 украинцев.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:
- Винницкая области - 1423 (862 выздоровел)
- Волынская области - 1438 (449 выздоровели)
- Днепропетровская области - 998 (721 выздоровел)
- Донецкая области - 334 (128 выздоровели)
- Житомирская области - 1087 (547 выздоровели)
- Закарпатская области - 1680 (686 выздоровели)
- Запорожская области - 529 (335 выздоровели)
- Ивано-Франковская области - 1766 (1030 выздоровели)
- Киев - 3957 (1164 выздоровели)
- Киевская области - 2024 (771 выздоровел)
- Кировоградская области - 586 (476 выздоровели)
- Луганская области - 57 (47 выздоровели)
- Львовская области - 2933 (632 выздоровели)
- Николаевская области - 321 (212 выздоровели)
- Одесская области - 1117 (424 выздоровели)
- Полтавская области - 278 (257 выздоровели)
- Ровенская области - 2369 (1316 выздоровели)
- Сумская области - 227 (163 выздоровели)
- Тернопольская области - 1467 (1022 выздоровели)
- Харьковская области - 1542 (741 выздоровели)
- Херсонская области - 183 (174 выздоровели)
- Хмельницкая области - 559 (416 выздоровели)
- Черкасская области - 552 (356 выздоровели)
- Черновицкая области - 3959 (1243 выздоровели)
- Черниговская области - 424 (81 выздоровели).
"Подтверждено 31 810 случаев COVID-19, из них 14 253 выздоровели, 901 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 656 случаев. В госпитализации нуждались 9 043 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 318 пациентов. 22 767 больных находились на амбулаторном лечении", - указано в сообщении.
Всего в Украине 497 284 образцов исследованы методом ПЦР и 81 168 образцов - методом ИФА.
Напомним, группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других учреждений в ходе исследования выяснила, что коронавирусная инфекция повышает риск развития сахарного диабета у зараженных вирусом. Также диабет осложняет течение болезни.
Как сообщала "Страна", авиакомпания Lufthansa планирует предоставить возможность своим клиентам пройти тест на коронавирус. Тестировнаие могут запустить уже в июне или в начале июля.