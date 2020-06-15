Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 15 июня

Минздрав показал карту заболеваемости коронавирусом в Украине по состоянию на 15 июня. За последние сутки заразилось 656 украинцев.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая области - 1423 (862 выздоровел)

Волынская области - 1438 (449 выздоровели)

Днепропетровская области - 998 (721 выздоровел)

Донецкая области - 334 (128 выздоровели)

Житомирская области - 1087 (547 выздоровели)

Закарпатская области - 1680 (686 выздоровели)

Запорожская области - 529 (335 выздоровели)

Ивано-Франковская области - 1766 (1030 выздоровели)

Киев - 3957 (1164 выздоровели)

Киевская области - 2024 (771 выздоровел)

Кировоградская области - 586 (476 выздоровели)

Луганская области - 57 (47 выздоровели)

Львовская области - 2933 (632 выздоровели)

Николаевская области - 321 (212 выздоровели)

Одесская области - 1117 (424 выздоровели)

Полтавская области - 278 (257 выздоровели)

Ровенская области - 2369 (1316 выздоровели)

Сумская области - 227 (163 выздоровели)

Тернопольская области - 1467 (1022 выздоровели)

Харьковская области - 1542 (741 выздоровели)

Херсонская области - 183 (174 выздоровели)

Хмельницкая области - 559 (416 выздоровели)

Черкасская области - 552 (356 выздоровели)

Черновицкая области - 3959 (1243 выздоровели)

Черниговская области - 424 (81 выздоровели).

"Подтверждено 31 810 случаев COVID-19, из них 14 253 выздоровели, 901 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 656 случаев. В госпитализации нуждались 9 043 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 318 пациентов. 22 767 больных находились на амбулаторном лечении", - указано в сообщении.

Всего в Украине 497 284 образцов исследованы методом ПЦР и 81 168 образцов - методом ИФА.

Напомним, группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других учреждений в ходе исследования выяснила, что коронавирусная инфекция повышает риск развития сахарного диабета у зараженных вирусом. Также диабет осложняет течение болезни.

Как сообщала "Страна", авиакомпания Lufthansa планирует предоставить возможность своим клиентам пройти тест на коронавирус. Тестировнаие могут запустить уже в июне или в начале июля.