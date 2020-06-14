Премьеру нового фильма про Джеймса Бонда "Не время умирать" решили перенести на пять дней назад - на 20 ноября.

Об этом сообщает официальный аккаунт киносаги в Twitter.

Кино появится на американских экранах 20 ноября, а не 25, как сообщалось ранее. В то же время британцы увидеть премьеру смогут 12 ноября.

"Не время умирать". В кинотеатрах Великобритании - с 12 ноября, США - 20 ноября", - указано в сообщении.

Премьеру данного фильма откладывают уже не впервые. Так, сначала планировалось, что кино появится на больших экранах еще в ноябре 2019 года, однако потом из-за ухода режиссера фильма Дэнни Бойла и его замены на Кэри Фукунага премьера откладывалась сначала на февраль, а потом на апрель текущего года.

Как известно, пандемия изменила многие планы настолько, что многие мероприятия и вовсе перенесли на 2021 год.

Дата выхода нового "Джеймса Бонда" перенесена на 5 дней раньше. Видео: YouTube / Universal Pictures Russia

Напомним, новая мегазвезда поп-сцены, 18-летняя американка Билли Айлиш обнародовала песню "No Time To Die" - заглавную композицию для нового фильма о приключениях Джеймса Бонда.

Как сообщала "Страна", дочь основателя "бондианы" и продюсер новых фильмов о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи сообщила, что некоторые черты агента 007 должны быть неизменными, например пол главного героя. Это необходимо, чтобы зрители могли соотнести новые картины о нем с более ранними.