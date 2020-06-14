Российская певица Любовь Успенская рассказала, что считает тюремное заключение для Михаила Ефремова слишком строгим наказанием за смертельное ДТП и будет требовать, чтоб его вылечили от алкогольной зависимости.

Об этом она заявила в эфире "Пятого канала", как передает Lenta.

"Я соберу всех людей, мы подпишем бумаги с просьбой, чтобы мы не потеряли такого великого актера", - заявила она, добавив, что привлечет к подписанию петиции всех своих коллег. По ее словам, Ефремова нужно не посадить в тюрьму, а лечить от алкоголизма.

Исполнительница назвала Ефремова неравнодушным и чутким человеком и призвала его поддержать.

Напомним, известный российский актер Михаил Ефремов, звезда театра "Современник", может сесть в тюрьму на 12 лет за пьяное ДТП в центре Москвы.

Как сообщала "Страна", российский актер Михаил Ефремов записал первое обращение после того, как стал виновником смерти мужчины, пострадавшего в пьяном ДТП в центре Москвы.