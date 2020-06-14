Известная украинская певица и артистка Тина Кароль порадовала фанатов новым женственным снимком в лучах заходящего солнца.

Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Известно, что автором снимка является Антон Кулаковский, который создал для нее целую серию подобных фото в рамках фотосессии. На фотографии Кароль в нижнем белье пастельного цвета, сидит на столе и мило улыбается лучам солнца. Не обошлось на фотосессии и без укладки с нюдовым макияжем.

Фанаты не остались равнодушными и сразу принялись осыпать певицу похвалами: "Какая красивая", "Какая классная фотка", "Прелесть", "Солнечная зайка", "Нереальная", "Фантастическая", - написали в комментариях фолловеры.

Напомним, украинская певица Тина Кароль рассказала, как сын Вениамин пережил смерть отца Евгения Огира. Также звезда поделилась, с какими проблемами она столкнулась при разделе наследства.

Как сообщала "Страна", украинская поп-звезда Тина Кароль предстала в пикантных образах перед публикой на своем сольном концерте в Одессе. Так, певица бесчисленное количество раз в течение одного выступления меняла откровенные наряды.