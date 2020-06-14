В Нижегородской области России столкнулись Lada и Mazda, в результате чего погибли четыре человека. Среди них - 10-летний ребенок.

Об этом в вечером в субботу, 13 июня, информирует "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД региона.

Сообщается, что ДТП произошло в 20:30 на 358-м километре трассы Шопша - Иваново - Нижний Новгород. По информации правоохранителей, водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mazda под управлением водителя 1985 года рождения.

"В результате ДТП оба водителя, пассажир Lada и несовершеннолетний пассажир Mazda погибли. Два пассажира отечественного авто и четверо пассажиров иномарки, среди которых несовершеннолетний, с телесными повреждениями доставлены в больницу", - сказали в Госавтоинспекции.

Напомним, что недавно скандальный актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения он сел за руль, выехал на встречку и врезался в едущий на встречу фургон. Водитель встречного авто скончался в больнице.

Ранее мы писали, что в центре Харькова произошло масштабное ДТП. При этом его виновницей стала супруга советника главы Сумской облгосадминистрации Александра Ларина. Audi A3 под управлением жены чиновника врезался в припаркованный автомобиль Honda и перевернулся на бок.