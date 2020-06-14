В сети опубликовано видео того, как активисты движения Black Lives Matter (BLM, защищает права чернокожих - Ред.) жестоко избивают белого парня (судя по всему участника акции националистов-противников BLM), лежащего на земле. Кадры сняты 13 июня в центре Лондона.

Видео в своем канале в Telegram опубликовал журналист Дмитрий Смирнов.

На ролике видно, как протест за права чернокожих и против беспредела полиции перерастает в массовые беспорядки, когда группа протестующих бросает на асфальт белого парня и начинает избивать. В этот момент слышится звук разбитого стекла, а через мгновение под головой пострадавшего уже лужа крови.

Местные СМИ пишут, что 13 июня в центре Лондона прошли столкновения протестующих не только с полицией, но еще и с националистами, которые вышли на защиту памятников города. Как известно, в знак своего неуважения "колониальному прошлому" активисты Black Lives Matter уничтожают памятники видных деятелей Британии, которые по их мнению, причастны к угнетению африканцев.

Напомним, 13 июня вместе с акцией против полицейского насилия и расизма в Лондоне прошли митинги праворадикалов, которые недовольны желанием протестующих снести памятник бывшему премьер-министру страны Уинстону Черчиллю. Они периодически вступали в стычки с правоохранителями и забрасывали их бутылками.

Как сообщала "Страна", на акциях протеста в Британии демонстранты разрисовали монумент Черчиллю и утопили памятник филантропу-работорговцу.