Завтра Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изберет меру пресечения задержанным при передаче $6 миллионов взятки от имени владельца компании Burisma Group Николая Злочевского руководству Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом в субботу, 13 июня, информирует пресс-служба суда.

"Завтра, 14 июня, ориентировочно в 10:00 следственная судья ВАКС будет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения лицам, задержанным накануне на попытке предоставление неправомерной выгоды руководителям НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - говорится в сообщении.

В суде также призвали журналистов не посещать заседание из-за активного распространения коронавируса в Украине.

"Ведь зал судебных заседаний с учетом необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий способен вместить ограниченный круг лиц", - заверили в пресс-службе ВАКС.

Отмечается, что все желающие смогут следить за ходом избрания меры пресечения подозреваемым в онлайн-режиме.

"Мы обеспечим трансляцию рассмотрения ходатайства, традиционно будет транслироваться на нашем канале Youtube, на странице в Фейсбук, а также в Tелеграм-канале суда", - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь, в САП напомнили, что дело касается первого заместителя начальника ГУ ГПС в Киеве, одного из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Виктора Януковича, а также бывшего руководителя одного из департаментов ГФС Украины, доверенного лица экс-министра экологии.

Чиновнику ГПС и руководителю группы компаний инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 369 УК Украины ("пособничество в предоставлении должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение им в интересах третьего лица действия с использованием предоставленной ему власти, по предварительному сговору группой лиц"). Бывшему руководителю департамента - ч. 4 ст. 368 УК Украины.

"Прокурор САП будет настаивать на избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога", - сообщили в САП.

Напомним, вчера в Украине разгорелся настоящий скандал вокруг крупнейшей взятки в 6 млн долларов, которую хотели якобы вручить руководителям НАБУ и САП за закрытие дела против Николая Злочевского - газового олигарха и министра экологии времен Януковича.

Как сообщала "Страна", посредниками при передаче взятки выступили Евгений Шевченко и первый заместитель главы Госналоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко. Последнему уже предъявили подозрение. Кроме того, правоохранители задержали сотрудника компании Burisma Group и бывшего сотрудника налоговой, которые были связаны со Злочевским.

Ранее сегодня в компании Burisma опровергли причастность Злочевского к даче взятки.