Во время прохождения марафонской дистанции в Одесской области пропала спортсменка Екатерина Катющева. Есть подозрения, что ее могли похитить.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области в Facebook.

"Внимание! Усатовское отделение полиции в Одесской области разыскивает Катющеву Екатерину, которая сегодня, 13 июня, участвовала в спортивных соревнованиях на территории Куяльницкого лимана. Просим всех, при получении любой информации о местонахождении разыскиваемой, обращаться по телефонам: (048) 779-46-62, (048) 52-25-771 или по спецлинии "102", - указано в сообщении.

У девушки длинные светлые волосы, в момент исчезновения она была одета в голубые кроссовки, белую кепку, футболку и при себе имела красный рюкзак.

В то же время на своей странице в Facebook еще один участник марафона Игорь Мишко на своей странице в соцсети сообщил о похищении Екатерины. Он считает, что девушку увезли на машине. Однако он не исключает и того, что девушке могло просто стать плохо из-за сложности участка и аномальной жары.

Напомним, в Киеве похитили человека. Как сообщил по линии 102 свидетель происшествия, событие случилось в Подольском районе столицы.

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