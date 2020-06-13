Внутри или недалеко от американской военной базы Кэмп Таджи в Ираке взорвались две ракеты "Катюша". Данных о пострадавших и ответственных за инцидент пока нет.

Об этом 13 июня информирует телеканал Al-Arabiya.

Сообщается, что несколько неуправляемых ракет были выпущены по военному объекту поздно вечером в субботу, 13 июня. В районе лагеря прозвучали как минимум два громких взрыва.

По данным телеканала, снаряды упали либо вблизи, либо на территории базы. При этом никаких сообщений о потенциальном повреждении базы или размещенных там военных пока не было.

Напомним, что в январе этого года Иран нанес многочисленные ракетные удары по американским целям в Ираке в ответ на убийство силами США иранского генерала Касема Сулеймани.

Стоит отметить, что сегодня президент США Дональд Трамп заявлял об окончании "эры бесконечных войн".