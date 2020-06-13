Каширского маньяка, 53-летнего Андрея Ежова, арестовали на два месяца в зале суда после признания в семи убийствах и изнасилованиях, которые он совершал последние 10 лет.

Об этом сообщает "КП".

Допрос маньяка прошел в доме его последней жертвы - 88-летней бабушки. Единственной выжившей жертвой насильника оказалась 10-летняя девочка, которую спас отец.



Отмечается, что в ходе разбирательства в суде в свою защиту Ежов ничего не мог сказать.

Каширского маньяка-педофила арестовали на два месяца в Подмосковье. Видео: YouTube / "Россия24"

Напомним, в Подмосковье, где недавно преступники похитили сына известного адвоката, местный житель совершил серию жестоких убийств и изнасилований. Одной из жертв маньяка была 10-летняя девочка.

Как сообщала "Страна", российские следователи уже восемь лет ищут самого опасного серийного убийцу в стране. Он жестоко убил 32 пенсионерки. Для сравнения, Чикатило, по версии следствия, убил 65 человек.