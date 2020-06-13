В Лондоне, во время сегодняшних двух массовых демонстраций, пострадали не менее 15 человек.

Об этом в субботу, 13 июня, информирует пресс-служба лондонской скорой помощи.

"Пока что сегодня оказали помощь 15 пациентам, в том числе двум сотрудникам полиции, в связи с травмами на лондонских протестах. Шесть из этих пациентов, которые не являются правоохранителями, были доставлены в больницу. Мы остаемся на месте происшествия", - говорится в сообщении медиков.

Напомним, сегодня в Лондоне акции устраивали как сторонники движения Black Lives Matter, так и праворадикалы. Последние выступали против сноса памятников, в частности бывшему премьер-министру страны Уинстону Черчиллю. Агрессивно настроенные британцы забрасывали полицию бутылками и стреляли в нее из фейерверков.

Ранее мы писали, что действия радикальный правых осудил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.