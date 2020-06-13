За сутки коронавирусом в России заболело 8 706 человек в 84 регионах. А у 34,1% зараженных не было симптомов коронавируса.

Также за этот период умерло 114 россиян, из которых в Москве 44 человека. Суточный прирост заражений в Москве составляет 0,78, тогда как ранее его фиксировали на уровне 0,76, а в целом по России - 0,98. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперштаб.

С начала пандемии умерло 6 829 россиян, излечился 274 641 человек. Всего в 2020 году коронавирусом заболело 520 129 россиян.

Россия на третьем месте среди стран по заболеваемости коронавирусом сразу после США и Бразилии.

Напомним, в России от коронавируса умер Евгений Микрин, генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в госкорпорацию "Роскосмос").

Как сообщала "Страна", в России решили тестировать вообще всех поголовно, а в Москве - в формате своего рода лотереи. Власть объясняет это так: чем больше исследований граждан будут проведено, тем быстрее страна выйдет из карантина.