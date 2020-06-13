Подозреваемый в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк, бывший глава Херсонской ОГА Владислав Мангер, скрывается от правосудия в кардиологическом диспансере.

Об этом в субботу, 13 июня, заявили активисты движения "Кто заказал Катю Гандзюк".

Так, по словам представителей общественной инициативы, автомобиль Мангера 12 июня был замечен неподалеку от Херсонского областного кардиологического диспансера.

"Это именно то медучреждение, где главврач Олег Мазуряк собирается прятать Мангера от обязательного привода на судебное заседание об изменении меры пресечения. Фото сделано еще вчера, то есть в день, когда Мангер должен выполнять свои обещания - присутствовать в Киеве на судебном заседании. Но что сделал этот почтенный и мощный боксер? Правильно-испугался и побежал делать справки о плохом состоянии здоровья (своем и своей дочери)", - говорится в сообщении.

В свою очередь за экс-губернатора Херсонской области заступился известный украинский экс-боксер, чемпион Европы 2007 года Владимир Вирчис. Так, на своей странице в Facebook он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу якобы необоснованного обвинения Владислава Мангера в деле об убийстве Гандзюк.

"За полтора года нет ни единого доказательства вины Владислава в этом скверном преступлении. Насколько мне известно, дело находится под личным контролем президента Владимира Зеленского. Вопрос в том, насколько доходит до него достоверная информация от спецслужб и прокуратуры? Вся страна и президент заинтересованы в раскрытии этого резонансного дела. Но вопрос - какой ценой! Обвинением честного и порядочного человека, которому доверяет весь регион, вся область?" - заявил Вирчис.

Он также добавил, что Мангер находится в отделении реанимации, "из которого его хотят принудительно взять под стражу сотрудники силовых структур".

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк возле ее дома облили серной кислотой. Пострадавшую с ожогами доставили в больницу. 4 ноября Гандзюк скончалась.

27 апреля СБУ под процессуальным руководством Офиса генпрокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Ранее мы писали, что суд по избранию меры пресечения Мангеру состоится 15 июня. На него подозреваемого могут доставить принудительно.