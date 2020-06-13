Глава украинского правительства отреагировал на повышение рейтинга Moody's Investors Service относительно Украины. По его словам, это должно положительно повлиять на иностранные инвестиции в страну.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на своей странице в Facebook.

"Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's), входящее в тройку крупнейших агентств мира, повысило кредитный рейтинг Украины до уровня B3 с Caa1 с прогнозом "стабильный". Это мощный позитивный сигнал для украинских и иностранных инвесторов. А также подтверждение того, что финансовая политика правительства способствует укреплению экономики Украины", - написал он.

Напомним, Украина поднялась в рейтинге долгосрочного эмитента и приоритетных необеспеченных обязательств правительства стран после получения первого транша от МВФ.

Как сообщала "Страна", совет МВФ принял решение о выделении Украине кредитной программы на пять миллиардов долларов. 2,1 миллиарда поступит сразу. Программа рассчитана на полтора года.