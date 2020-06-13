Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал праворадикалов, которые сегодня в Лондоне устраивали стычки с полицейскими и нападали на участников демонстрации Black Lives Matters.

Об этом в субботу, 13 июня, он написал в своем Twitter.

"Расистскому бандитизму нет места на наших улицах. Любой, кто нападает на полицию, будет встречен с полной силой закона", - написал премьер-министр.

Также Джонсон подчеркнул, что именно нарушение правил и насилие спровоцировало акции протеста против расизма в Великобритании. При этом премьер уверен, что искоренять расизм необходимо общими усилиями.

Напомним, что сегодня вместе с акцией против полицейского насилия и расизма в Лондоне прошли митинги праворадикалов, которые недовольны желанием левых снести памятник бывшему премьер-министру страны Уинстону Черчиллю.

Ранее мы писали, что именно этот памятник британские демонстранты разрисовали антирасистскими лозунгами на прошлой неделе.