Германия, Франция, Италия и Нидерланды подписали с британской фармацевтической компанией AstraZeneca договор на закупку вакцины от коронавируса, которая уже разрабатывается.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Быстрые скоординированные действия группы стран-членов в этом кризисе принесут пользу всем гражданам Евросоюза", - заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Также он отметил, что многие страны уже заключили контракт с ведущими лабораториями, разрабатывающими вакцину от коронавируса, однако Европа пока что на такой шаг не решалась.

Известно, что речь идет о примерно 400 миллионах доз вакцины, которые впоследствии распределят на нужды стран Европы в зависимости от численности населения.

Напомним, Нидерланды, Франция, Германия и Италия заявили о создании "Альянса инклюзивных вакцин" для сотрудничества в сфере поиска более эффективных вакцин от коронавируса и других распространенных заболеваний, а также распространения доступных для населения препаратов.

Как сообщала "Страна", в рамках масштабной кампании по сбору денег на разработку вакцин и лекарств от коронавируса за три недели было собрано более 9,5 млрд евро. Инициатива была запущена при поддержке Еврокомиссии.