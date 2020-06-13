Президент компании Burisma Group Николай Злочевский не причастен к даче взятки руководству Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Такое сообщение в субботу, 13 июня, опубликовала пресс-служба компании.

"В субботу, 13 июня, во время совместной пресс-конференции НАБУ и САП была озвучена информация о якобы совершенных неправомерных действиях в интересах компании Burisma Group и ее руководства. Официальная позиция компании следующая: ни президент Burisma Group Николай Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к озвученным событиям", - говорится в сообщении.

В компании уверяют, что Злочевский никого не просил совершать противоправные действия, а также "не имеет отношения к продемонстрированным деньгам или каких-либо ожиданий касательно подарков ко дню рождения".

"Любое упоминание Burisma Group и ее владельца расценивается компанией как провокация, поэтому компания обращается к медиа с просьбой не манипулировать непроверенной информацией. Компания работает исключительно в рамках действующего законодательства, является одним из крупнейших налогоплательщиков и отстаивает интересы энергонезависимости Украины", - добавили в компании.

Напомним, вчера в Украине разгорелся настоящий скандал вокруг крупнейшей взятки в 6 млн долларов, которую хотели якобы вручить руководителям НАБУ и САП за закрытие дела против Николая Злочевского - газового олигарха и министра экологии времен Януковича.

Как сообщала "Страна", посредниками при передаче взятки выступили Евгений Шевченко и первый заместитель главы Госналоговой службы в Киеве Ильяшенко. Последнему уже предъявили подозрение. Кроме того, правоохранители задержали сотрудника компании Burisma и бывшего сотрудника налоговой, которые были связаны со Злочевским.