В Слободском районе Харькова в жилом многоэтажном доме взорвался газовый баллон. Пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

"К месту происшествия немедленно были направлены 4 отделения на автоцистернах и 1 автолестница. Прибыв на вызов, спасатели выяснили, что в квартире на 4-м этаже произошел взрыв газового баллона объемом 25 литров... Во время взрыва никто из людей не пострадал", - указано в сообщении.

После взрыва в доме были выбиты окна, двери между комнатами и рама балкона. Также загорелись вещи в квартире - теперь восстановлению они не подлежат. Отмечается, что площадь пожара составила около 5 квадратных метров и была сразу потушена.

Несущие конструкции дома не повредились.

Напомним, в Обухове Киевской области в квартире на восьмом этаже по улице Киевской прогремел взрыв бытового газа, в результате которого пострадал владелец квартиры.

Как сообщала "Страна", произошел взрыв газа в жилом доме произошел в селе Нелипино Савеловского района на Закарпатье. В результате взрыва газовоздушной меси поврежден дом. Травмированы два человека - мужчина и ребенок. В частности, у владельца квартиры диагностированы ожоговые травмы 1-3 степени тяжести на площади 35 процентов тела, а в его двухлетнего внука - ушиб лобной кости и рассечение кожи над бровью.