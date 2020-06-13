Немецким ученым удалось составить портрет типичного человека, который на фоне массовой паники из-за пандемии коронавируса принялся скупать туалетную бумагу. Выяснилось, что такие люди являются более эмоциональными, чем те, кто запасался этим предметом быта не так отчаянно.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале PLOS One.

Отмечается, что ученые-психологи опросили более 1000 людей из 35 стран мира, благодаря чему исследователи смогли точно описать любителей "затариться" туалетной бумагой во время пандемии.

Выяснилось, что активно скупали туалетную бумагу люди, которые являются более эмоциональными и ответственными, чем остальные. Кроме того, они очень серьезно отнеслись к угрозе Covid-19. Ученые пришли к выводу, что туалетную бумагу массово покупают люди, которые сильно привязаны к своим близким и хотят их обезопасить.

Видимо, такими людьми являются сотрудники Офиса генпрокурора, ведь для них в марте ведомство закупило 37 тысяч рулонов туалетной бумаги.

Так же серьезно отнеслась к коронавирусной пандемии и канцлер Германии Ангела Меркель. Однако кроме туалетной бумаги она предпочла купить еще и достаточное количество вина.