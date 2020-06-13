Вдова убитого Сергеем Стерненко Ивана Кузнецова, Олеся, прокомментировала “Стране” ход дела.

“То, что ему вручили подозрение - это заслуженно. Наконец-то. Все, что я могу сказать - просто хочется справедливости”, - сказала Олеся Кузнецова “Стране”.

От более подробных комментариев отказалась.

Напомним, радикалу Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. А суд уже начал избирать ему меру пресечения.

Адвокат семьи Кузнецовых, Станислав Свириденко сообщил “Стране”, что приблизительно два месяца назад Олеся с адвокатом были на встрече с генпрокурором Ириной Венедиктовой, которая из всех предшественников единственная согласилась принять потерпевшую. По словам Свириденко, Венедиктова обещала принять законное решение по делу Стерненко в кратчайший срок.

После этого были неоднократные обращения к прокурорам, следователям, президенту, но в ответ приходили только отписки, рассказывает адвокат.

23 апреля подозрение в хулиганстве посмертно предъявили погибшему от руки Стерненко Ивану Кузнецову. Свириденко назвал это “правовым нигилизмом”. И добавил, что сейчас в суде рассматривается его жалоба по этому поводу.

Так что вручение подозрения Стерненко адвокат семьи Кузнецовых, как и сама Олеся, оценил как положительный результат расследования.

“Радует, что СБУ наконец-то тоже вышла в медийную плоскость и сделала комментарий по поводу расследования. Это уже какой-то прогресс. Но, честно говоря, то, что прокуроры просили меру пресечения для подозреваемого в убийстве - круглосуточный домашний арест, это для меня странно. Я бы настаивал на взятии под стражу. Думаю, прокуроры пытаются избежать потрясений в обществе и хотели без лишнего напряжения избрать меру пресечения”, - полагает Свириденко.

Ходатайство о круглосуточном домашнем аресте для Стерненко суд рассмотрит в понедельник, 15 мая, в 10 утра. Но адвокат семьи Кузнецовых не берется прогнозировать, будет ли ходатайство удовлетворено.

“Особенно с учетом тех массовых акций, которые Стерненко, скорее всего, снова устроит под судом. Опять будет относительно много сторонников фигуранта, опять будет давление на судью, возможно, новые отводы, новые ходатайства. Это только первая серия сериала. Но дальше будет ещё несколько витков: апелляция (Стерненко не согласится с любой мерой пресечения), обжалование подозрения, манипуляции и жонглирование уличающими Стерненко доказательствами. Да что там говорить - визит к следователю и тот превратится в шоу. Но когда градус напряжения уменьшится, и начнется непосредственно рассмотрение дела по сути в суде, поверьте мне, все встанет на свои места”, - считает адвокат.

По его словам, сейчас для Стерненко протесты под судами - последний шанс остаться в активной медийной и политической плоскости. Ведь если ходатайство стороны обвинения удовлетворят, Стерненко на два месяца окажется под домашним арестом.

“Это для такого активного человека как он, будет огромный минус. Так что в его интересах - чтобы судебные заседания по мере пресечения переносились как можно дольше. И он, и его адвокаты делают для этого все”, - говорит Станислав Свириденко.

Акции протеста, которые Стерненко устраивает под судом вместе со своими сторонниками, Станислав Свириденко называет "шоу" и "пиаром".

“Он манипулирует результатами следственных действий, вырывает из контекста выводы всех экспертиз, доносит обществу только то, что выгодно ему и умалчивает о других, уличающих его доказательствах. Так что эскалация (в виде толпы протестующих под судом - Ред.) объяснима. Но это только шоу, пиар. Стерненко работает на имидж, пока он на пике медийного интереса. Каждую малейшую возможность напомнить о себе в СМИ использует для попыток оправдать себя. Эти акции - последние попытки очень громко и экспрессивно заявить о своей невиновности”, - уверен адвокат Олеси Кузнецовой. .

При этом, по его словам, большинство из тех, кто поддерживает Стерненко, не знают и не могут знать всех материалов дела. Вернее, участники акций протеста знают о деле только со слов самого Стерненко .

“Кто из тех, кто пришел его поддержать, вникали в материалы дела? Никто же не разбирается и не хочет разбираться! Есть сторонники Стерненко, которые искренне верят в его невиновность. Но они не владеют доказательствами по делу, а пытаются склонить общественное мнение к тому, что Стерненко якобы не виновен. Хотя сам Стерненко прекрасно знает, как все произошло”, - полагает адвокат Кузнецовых.

Он призывает суд в кратчайшие сроки удовлетворить реальные, а не созданные ради пиара, ходатайства сторон, передать обвинительный акт в суд и провести открытый процесс.

“Чтобы в рамках открытых судебных заседаний допросить каждого свидетеля, исследовать каждую экспертизу, допросить экспертов, изучить каждый документ, и тогда, согласно с принципами уголовного процесса, выяснить - доказана вина Стерненко или нет”, - резюмировал адвокат Станислав Свириденко.