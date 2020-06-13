Межпланетный космический зонд NASA New Horizons сфотографировал две ближайшие к Солнцу звезды - Проксима Центавра и Вольф 359.

Об этом сообщает NASA.

"В течение 22-23 апреля космический зонд снял с помощью телескопической камеры далекой дальности несколько ближайших звезд, Проксима Центавра и Вольф 359, показав их с другого ракурса, чем мы видим их с Земли", - указано в сообщении.

Для определения местоположения звезд, исследователи используют параллакс-эффект, который помогает запечатлеть светило с разных ракурсов.

Такой метод изучения помогает точно определить расстояние между звездами и другими небесными телами, а также расположение относительно Земли.

Напомним, в NASA предложили свой вариант правил освоения Луны, который превращает естественный спутник Земли в колонию по добыче полезных ископаемых.

Как сообщала "Страна", частные компании SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса и Dynetics стали победителями тендера и разработают системы для высадки человека на поверхность Луны в рамках программы Artemis.