Известного российского поп-певца Филиппа Киркорова призвали удалить из сети видео, на котором тот пародирует армию РФ и, в частности, ВДВ.

Об этом заявил бывший командующий ВДВ России генерал-полковник Владимир Шаманов, передает "РИА Новости".

"Я хочу сказать Филиппу Киркорову, что есть в России поговорка: не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников - тельняшку и берет... Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага", - заявил Шаманов.

Также Шаманов напомнил о крылатой фразе: "Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться".

Отметим, накануне Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram ролик, на котором а тельняшке и берете ВДВ шутит над сексуальной ориентацией военных, так как те делят "одну тарелку и одну кровать". Также артист упоминает другие популярные фразы служащих ВДВ.

Напомним, в Москве судебные приставы разыскивают Бедроса Киркорова, 87-летнего отца Филиппа Киркорова, который должен оплатить присужденные ему штрафы за превышение скорости при езде на автомобиле.

Как сообщала "Страна", суд Махачкалы повторно получил уголовное дело о подготовке теракта на концерте певца Филиппа Киркорова в июле 2017 года, дело расследовал Следственный комитет России.